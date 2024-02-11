Transferin gözdesi Barış Alper Yılmaz'dan rekor kazanç! Galatasaray'ın kasası para basacak

Galatasaray'da son haftaların formda yıldızı Barış Alper Yılmaz için Avrupa devleri sıraya girdi. Türk yıldızın gelişimini yakından takip eden kulüpler, yaz transfer döneminde teklif yapmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekipte geceyi boş geçmeyen Barış Alper Yılmaz'ın performansı teknik ekibi sevindirdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un sol ve sağ bek'in yanı sıra hücumda şans verdiği milli oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN EN AZ 25 MİLYON EURO

Devre arasında Sacha Boey'i 30 milyon euro + 5 milyon euro bonus karşılığında Bayern Münih'e satan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın da bonservisini belirledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın EURO 2024 aday kadrosunda yer vereceği Barış'ın turnuvada göstereceği performansı da beklemek isteyen Galatasaray'ın en az 25 milyon euro gelir hedeflediği konuşuluyor.

YENİ ROTASI AVRUPA

İngiltere, Almanya ve İtalya'dan talipleri olan 23 yaşındaki oyuncuya düşük rakamlara bırakmak istemeyen Sarı-kırmızılıların, beklentilere uygun bonservis karşılığında ayrılmasına izin vereceği öğrenildi.

Bu sezon toplam 38 resmi maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 4 gol ve 5 asist katkısında bulundu.

2021-2022 sezonunda Keçörengücü takımından 2.1 mlyon euro karşılığında transfer edilen Türk yıldız, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.