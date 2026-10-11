Konyaspor-Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir, Konya’da karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım da sahadan birer puanla ayrılırken, Başakşehir 8, Konyaspor ise 5 puana yükseldi.
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor, sahasında Başakşehir’i konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede iki takım da gol sevinci yaşayamadı ve karşılaşma 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.
GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılıklı mücadeleye sahne olan karşılaşmada Konyaspor ve Başakşehir, aradığı golü bulamayınca sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 8’e yükseltirken, Konyaspor 5 puana ulaştı.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Konyaspor, Amedspor deplasmanında puan mücadelesi verecek. Başakşehir ise sahasında Gaziantep FK’yi ağırlayacak.