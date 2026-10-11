Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir, Konya’da karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım da sahadan birer puanla ayrılırken, Başakşehir 8, Konyaspor ise 5 puana yükseldi.

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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor, sahasında Başakşehir’i konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede iki takım da gol sevinci yaşayamadı ve karşılaşma 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

Konyaspor-Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılıklı mücadeleye sahne olan karşılaşmada Konyaspor ve Başakşehir, aradığı golü bulamayınca sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 8’e yükseltirken, Konyaspor 5 puana ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Konyaspor, Amedspor deplasmanında puan mücadelesi verecek. Başakşehir ise sahasında Gaziantep FK’yi ağırlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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