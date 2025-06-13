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Konyaspor'da yeni başkan Ömer Atiker oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Konyaspor&#039;da yeni başkan Ömer Atiker oldu!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konyaspor'un olağan genel kurulunda başkanlık koltuğuna Ömer Atiker oturdu. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda gerçekleşen toplantıya yoğun katılım olurken, mali tablo da ibra edildi.

Divan başkanlığına kulübün eski başkanlarından Ahmet Şan'ın seçildiği toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konyaspor'da yeni başkan Ömer Atiker oldu! - 1. Resim

Başkanlık görevini devreden Ömer Korkmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, onur ve gurur yaşadığını söyledi.

Konyaspor'un yanında olan herkese teşekkür eden Korkmaz, "Görev süremiz boyunca kulübümüzün sürdürülebilir bir ekonomik yapıya sahip olması adına çalıştık. Maddi manevi katkılarıyla kulübümüzün yanında olan tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Korkmaz, altyapıya sağlanan yatırımların, ilerleyen yıllarda meyvelerini vereceğine inandığını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Korkmaz'ın konuşmasının ardından mali tabloda, 1 milyar 400 milyon lira açıklanan kulübün borcu, oy birliğiyle ibra edildi.

Konyaspor'da yeni başkan Ömer Atiker oldu! - 2. Resim

 "BU KULÜBÜN SAHİBİ KONYALILARDIR"

Oy birliğiyle başkanlığa seçilen Ömer Atiker ise Konyaspor camiasına teşekkür etti.

Konyaspor'un sadece bir futbol kulübü olmadığını anlatan Atiker, "Bu kulüp, Konya'nın birlik ve beraberliğini, inancını ve ruhunu temsil eden bir değerdir. Bu emaneti taşıyacak vizyona, kararlılığa ve gönül bağına sahip olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki süreçte üç ana başlığa yoğunlaşacağız. Mali disiplinin sağlanması, altyapının güçlendirilmesi ve şehrimizle tam bir bütünleşme sağlanması." diye konuştu.

Atiker, mali yapının sürdürülebilir hal alması için titiz çalışma yürüteceklerini dile getirdi.

Konyaspor'da yeni başkan Ömer Atiker oldu! - 3. Resim

İş birliği içerisinde ve ortak akılla hareket edeceklerini belirten Atiker, "Bu kulübün sahibi Konyalılardır. Desteğini bizlerden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. " ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kulübün eski başkanı Korkmaz, yeni başkan Atiker'e başarı dileyerek hediye takdim etti.

Ardından Atiker ve yönetim kurulu üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konyaspor'da yeni başkan Ömer Atiker oldu! - 3. Resim

Konyaspor'da ilk dönemine başlayacak Atiker'in yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Ahmet Ayhan, Ali Kaya, Celalettin Hakan Katırcı, Cengiz Yönet, Emre Demirkol, Fikret Serkan Yapalı, Galip Şapçıoğlu, Gülvezir Korkmaz, Hasan Tosunoğlu, Hüseyin Uysal, İsa Özgençoğlu, İsmail Korkmaz, Lütfi Can Başaran, Mahmut Karabulut, Mehmet Baypınar, Metin Koncagül, Muhammed Şeker, Mustafa Damakcı, Oktay Tınkır, Oktay Erkek, Ömer Demirhan, Remzi Mert Selek, Yunus Derebağ, Yusuf Küçükbakırcı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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