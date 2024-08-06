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Küçükçekmece Sinopspor Kulübü Başkanı Rafet Orhan, İstanbul Valisi Davut Gül'e forma hediye etti

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Küçükçekmece Sinopspor Kulübü Başkanı Rafet Orhan, İstanbul Valisi Davut Gül&#039;e forma hediye etti

Spor Haberleri

Küçükçekmece Sinopspor Kulübü Başkanı Rafet Orhan ve yönetim kurulu, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Gül'e Küçükçekmece Sinopspor forması hediye eden Orhan, Vali Gül'ü maçlara da davet etti.

Küçükçekmece Sinopspor Kulübü Başkanı Rafet Orhan yöneticilerle birlikte İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

K. Çekmece'de kulüp olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'e bilgi veren Başkan Rafet Orhan, altyapı yatırımlarıyla 850 bin nüfuslu Küçükçekmece'deki genç yetenekleri keşfederek Türk futboluna kazandırmak için tesisleşmeye önem verdiklerini ve 500'e yakın gence kucak açtıklarını belirtti.

GÜL'E FORMA HEDİYE EDİLDİ

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala yapılan transferlerle birlikte sporseverlere ve taraftarlara seyir zevki yüksek, başarılı genç bir takım kurduklarını ifade eden Başkan Rafet Orhan, Vali Davut Gül'e Küçükçekmece Sinopspor forması hediye ederek maçlara davet etti.

İstanbul Valisi Davut Gül ise, Küçükçekmece'de büyük fedakârlık yaparak genç yeteneklere sahip çıktıkları için Başkan Rafet Orhan ve yönetime teşekkür etti. 

Hediye edilen formadan dolayı yönetime teşekkür eden Vali Davut Gül, programı el verdiği sürece maçlara gelmek istediğini dile getirdi.

Düzenleyen:  - Spor
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