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Lig bitti, transfer derbisi başladı! Leroy Sane'ye Fenerbahçe kancası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Lig bitti, transfer derbisi başladı! Leroy Sane&#039;ye Fenerbahçe kancası
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk hasretini dindirmek için marka isimlerle kadro kurmaya hazırlanan sarı lacivertliler adı G.Saray ile anılan Alman yıldız için devreye girdi, daha yüksek fiyat teklif etti…

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Jose Mourinho yönetimde derbi kazanamayan ve bir kez daha Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına seyirci kalan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç gözünü karartı. Sallanmakta olan başkanlık koltuğundaki yerini korumaya çalışan Koç, kadroyu dünya markası isimlerle doldurmak üzere harekete geçti.

Lig bitti, transfer derbisi başladı! Leroy Sane'ye Fenerbahçe kancası - 1. Resim

Edin Dzeko’nun yerine düşünülen Dusan Vlahovic için, Juventus’un yeni futbol direktörü Damien Comolli ile temasa geçen Koç, Galatasaray’ın peşinde koştuğu Leroy Sane için de kesenin ağzını açarak devreye girdi.

Lig bitti, transfer derbisi başladı! Leroy Sane'ye Fenerbahçe kancası - 2. Resim

EN DEĞERLİ TAKIM

Galatasaray, Bayern Münih’le sözleşmesi sona eren Leroy Sane’yi Şampiyonlar Ligi kozuyla kadrosuna katmaya çalışırken, Fenerbahçe bol sıfırlı bir rakamla Alman yıldızın aklını çeldi. 29 yaşındaki sağ kanat için pazarlık masasına oturan sarı lacivertlilerin, Galatasaray’ın 10 milyon avrosuna karşılık 15 milyon avroya yakın bir teklifle ibreyi kendine çevirdiği öğrenildi.

Lig bitti, transfer derbisi başladı! Leroy Sane'ye Fenerbahçe kancası - 3. Resim

Vlahovic ve Sane dışında da çok önemli isimlerle temasta olan Koç’un Türk futbol tarihinde görülmemiş piyasa değeri olan bir kadro kurmakta kararlı olduğu biliniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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