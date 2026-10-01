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Spor

Lionel Messi, İspanyol kulübünü satın aldı

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Lionel Messi, İspanyol kulübünü satın aldı
Başlık ResmiLionel Messi, İspanyol kulübünü satın aldı

Kariyerini Inter Miami'de sürdüren Arjantinli süperstar Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yı satın aldı.

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Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor." denildi.

1921'de kurulan CD Eldense, İspanya 2. Ligi'nde 5 puanla 19. sırada bulunuyor.

Nisan ayında İspanya 5. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın alan Messi, 2023 yılında Inter Miami ile imzaladığı özel sözleşmenin bir parçası olarak kulübün hissedarları arasında bulunuyor.​​​​​​​

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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