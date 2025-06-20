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Liverpool, Florian Wirtz transferini resmen duyurdu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Liverpool, Florian Wirtz transferini resmen duyurdu!
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig devi Liverpool, Bayer Leverkusen’in genç yıldızı Florian Wirtz’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Premier Lig temsilcisi Liverpool, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Florian Wirtz'i resmen kadrosuna kattı.

Liverpool, Florian Wirtz transferini resmen duyurdu! - 1. Resim

Wirtz, Liverpool'a imzasının ardından, "Çok mutlu ve gururluyum. Uzun zamandır bekliyordum ve sonunda oldu, çok mutluyum." dedi.

Liverpool'a gelmeden önce oyuncularla konuştuğunu söyleyen Alman yıldız, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Liverpool'da oynayan bazı oyuncularla konuştum ve buranın benim için mükemmel olduğunu, her maçın keyifli geçtiğini söylediler. İlk maçıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

22 yaşındaki yıldız Bayer Leverkusen'de 197 maçta süre bulan Wirtz, 57 gol attı ve 65 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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