Lugano maçında sakatlanan Fred'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
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Fenerbahçe, dün akşam oynanan Lugano maçında sakatlanan Fred'in sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiği açıkladı. Brezilyalı orta sahanın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarındaki tüm maçlarını kaçıracak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda dün Lugano ile oynadıkları maçta sakatlanan Fred'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.
Fred'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI KAÇIRACAK
Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Lille maçlarında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekip, Lille'i elemesi durumunda oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off müsabakalarında da Fred'den faydalanamayacak.
SÜPER LİG'İN İLK 4 HAFTASINDA DA ZOR
Deneyimli futbolcu Süper Lig'de de takımını yalnız bırakacak. 9 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig'in ilk 4 haftasında Fred'in oynama şansı zor görünüyor.
Başarılı orta saha sahalara erken dönemezse; Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor müsabakalarında yerini alamayacak.