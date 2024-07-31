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Lugano maçında sakatlanan Fred'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

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Lugano maçında sakatlanan Fred&#039;in kaçıracağı maçlar belli oldu! Fenerbahçe&#039;den sakatlık açıklaması

Spor Haberleri

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Lugano maçında sakatlanan Fred'in sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiği açıkladı. Brezilyalı orta sahanın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarındaki tüm maçlarını kaçıracak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda dün Lugano ile oynadıkları maçta sakatlanan Fred'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Lugano maçında sakatlanan Fred'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması - 1. Resim

Fred'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI KAÇIRACAK

Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Lille maçlarında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekip, Lille'i elemesi durumunda oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off müsabakalarında da Fred'den faydalanamayacak.

Lugano maçında sakatlanan Fred'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması - 2. Resim

SÜPER LİG'İN İLK 4 HAFTASINDA DA ZOR

Deneyimli futbolcu Süper Lig'de de takımını yalnız bırakacak. 9 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig'in ilk 4 haftasında Fred'in oynama şansı zor görünüyor.

Lugano maçında sakatlanan Fred'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması - 3. Resim

Başarılı orta saha sahalara erken dönemezse; Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor müsabakalarında yerini alamayacak.

Düzenleyen:  - Spor
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