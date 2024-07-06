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Mario Branco'dan Jose Mourinho'ya yeni isim! Çalışmalar başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mario Branco&#039;dan Jose Mourinho&#039;ya yeni isim! Çalışmalar başladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Sarı-lacivertli ekip, kadrosunu güçlendirmek adına birçok isimle görüşmelerine devam ederken, sportif direktör Mario Branco'nun önemli bir adım attığı öğrenildi. Branco, teknik direktör Jose Mourinho'ya yıldız bir ismi sundu ve Portekizli çalıştırıcıdan onay aldı.

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Martin Terrier için transfer atağına geçti. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, özellikle Mourinho'nun oyun planına uygunluğu ile dikkat çekiyor.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de, sportif direktör Mario Branco'nun Martin Terrier'i Jose Mourinho'ya önerdiği ve deneyimli teknik direktörün bu transfere yeşil ışık yaktığı belirtildi. Mourinho, takımın hızını artıracak ve ofansif gücünü yükseltecek tarzda oyunculara ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti.

Mario Branco'dan Jose Mourinho'ya yeni isim! Çalışmalar başladı - 1. Resim

İSMAİL KARTAL DA TERRİER'İ İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal da Martin Terrier'i çok beğenmiş ve transfer edilmesini istemişti. Ancak o dönem gerçekleşmeyen bu transfer, şimdi Mourinho'nun onayı ile yeniden gündeme geldi. Terrier, Fenerbahçe'ye katılması halinde rötarlı da olsa sarı-lacivertli formayı giymiş olacak.

Jose Mourinho'nun onayının ardından Fenerbahçe, Martin Terrier ve menajeri ile temaslara başladı. Transfer sürecinin olumlu ilerlediği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

TERRİER'İN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 36 maça çıkan Martin Terrier, 9 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. Çok yönlü bir oyuncu olan Terrier, sol kanat dışında santrfor ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Bu esneklik, Mourinho'nun oyun planında Terrier'i önemli bir parça haline getiriyor.

Mario Branco'dan Jose Mourinho'ya yeni isim! Çalışmalar başladı - 2. Resim

2026'ya kadar Rennes ile sözleşmesi bulunan Terrier'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirmek için ciddi bir bütçe ayırmış durumda.

Fenerbahçe'nin, Martin Terrier transferini kısa süre içinde sonuçlandırarak yeni sezona güçlü bir kadro ile başlaması hedefleniyor. Taraftarlar, bu önemli transferin gerçekleşmesini heyecanla bekliyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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