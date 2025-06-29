Messi'ye ağır darbe! PSG, Inter Miami'yi 4 golle geçti ve çeyrek finale çıktı
Kulüpler Dünya Kupası’nda PSG, Lionel Messi’li Inter Miami’yi 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fransız ekibi adeta şov yaptı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Paris Saint-Germain ile Inter Miami karşı karşıya geldi. Mücadeleye damga vuran taraf Fransız temsilcisi oldu.
Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada PSG, Inter Miami’yi 4-0’lık net bir skorla mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Paris ekibine galibiyeti getiren goller; 6. ve 39. dakikalarda Joao Neves, 44. dakikada Tomas Aviles’in kendi kalesine attığı gol ve 45+3’te Achraf Hakimi’den geldi.
PSG, bu sonucun ardından turnuvada çeyrek finale yükseldi. Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile turnuvaya veda etti.
PSG, çeyrek finalde, Flamengo - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.