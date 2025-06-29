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Messi'ye ağır darbe! PSG, Inter Miami'yi 4 golle geçti ve çeyrek finale çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kulüpler Dünya Kupası, PSG, Inter Miami, Messi, Çeyrek Final, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kulüpler Dünya Kupası’nda PSG, Lionel Messi’li Inter Miami’yi 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fransız ekibi adeta şov yaptı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Paris Saint-Germain ile Inter Miami karşı karşıya geldi. Mücadeleye damga vuran taraf Fransız temsilcisi oldu.

Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada PSG, Inter Miami’yi 4-0’lık net bir skorla mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Messi'ye ağır darbe! PSG, Inter Miami'yi 4 golle geçti ve çeyrek finale çıktı - 1. Resim

Paris ekibine galibiyeti getiren goller; 6. ve 39. dakikalarda Joao Neves, 44. dakikada Tomas Aviles’in kendi kalesine attığı gol ve 45+3’te Achraf Hakimi’den geldi.

PSG, bu sonucun ardından turnuvada çeyrek finale yükseldi. Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile turnuvaya veda etti.

PSG, çeyrek finalde, Flamengo - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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