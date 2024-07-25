MHK, Süper Lig'de görev alacak hakemleri açıkladı! Abdülkadir Bitigen liste dışı kaldı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 25 Temmuz 2024 11:52 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 12:15 - Güncelleme:

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Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kaldı. 9 Ağustos'ta ilk düdük çalacak ve yeni sezon başlayacak. Merkez Hakem Kurulu, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı. FIFA kokartlı hakemlerden Abdülkadir Bitigen, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak hakemler listesine alınmadı.