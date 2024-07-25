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MHK, Süper Lig'de görev alacak hakemleri açıkladı! Abdülkadir Bitigen liste dışı kaldı

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MHK, Süper Lig&#039;de görev alacak hakemleri açıkladı! Abdülkadir Bitigen liste dışı kaldı

Spor Haberleri

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kaldı. 9 Ağustos'ta ilk düdük çalacak ve yeni sezon başlayacak. Merkez Hakem Kurulu, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı. FIFA kokartlı hakemlerden Abdülkadir Bitigen, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak hakemler listesine alınmadı.

Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos'ta oynanacak Galatasaray - Hatayspor mücadelesiyle başlayacak.

Büyük heyecana sayılı günler kala ligde düdük çalacak hakemler belli oldu. MHK, Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunda görev alacak hakemlerin listesini açıkladı.

FIFA KOKARTLI HAKEME ŞOK

FIFA kokartlı hakemlerden Abdülkadir Bitigen, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak hakemler listesine alınmadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, MHK yeni sezonda düdük çalacak hakemleri belirledi.

MHK'nin belirlediği yeni sezonda 25 kişilik orta hakem listesinde Zorbay Küçük (Adana), Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam (Ankara), Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Arda Kardeşler, Cihan Aydın (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Dorman (Eskişehir), Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan (İstanbul), Direnç Tosunluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler (İzmir), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya).

Video Yardım Hakem (VAR) listesinde ise şu 13 hakem bulunuyor:

Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat (Ankara), Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya), Özgür Yankaya (Edirne), Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Öztoprak (İstanbul), Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç (İzmir), Alper Çetin (Kocaeli), Koray Gençerler (Manisa), Erkan Engin (Sakarya), Bülent Birincioğlu (Trabzon).

Geçen sezon devre arasında Süper Lig'de maç yöneten Abdülkadir Bitigen, yeni sezonda listede yer almadı. Ligde geçen sezonun ikinci yarısında görev yapan 25 hakem, bu sezon da listede kendine yer buldu.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Andorra'nın Santa Coloma ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında salı günü oynanan karşılaşmayı yönetmişti.

MHK, Süper Lig'de görev alacak hakemleri açıkladı! Abdülkadir Bitigen liste dışı kaldı - 1. Resim

 

 

 

 

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