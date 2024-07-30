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Milli atıcı Oğuzhan Tüzün trap kategorisinde finale kalamadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Milli atıcı Oğuzhan Tüzün trap kategorisinde finale kalamadı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda trap kategorisinde finale kalamadı ve oyunlara veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Oğuzhan Tüzün, mücadele ettiği trap kategorisinde finale kalamadı.

Milli sporcu, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde iki gün süren elemelerde yaptığı 125 atışın 121'inde isabet sağladı.

İlk 6 sırada bulunan isimlerin finale yükseldiği elemelerde 15. basamakta yer alan Oğuzhan Tüzün, oyunlara veda etti.

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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