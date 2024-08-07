Milli atlet Eda Tuğsuz cirit atmada finale çıkamadı
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atma elemelerinde 55.30m'lik derecesiyle 31. sırada yer aldı ve final bileti alamadı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atmada milli atlet Eda Tuğsuz, finale kalma başarısı gösteremedi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar cirit atmanın elemeleri yapıldı.
Milli atlet Eda Tuğsuz, 55.30'luk derecesiyle 31'inci oldu ve final bileti alamadı.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı