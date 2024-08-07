Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Milli atlet Eda Tuğsuz cirit atmada finale çıkamadı

Milli atlet Eda Tuğsuz cirit atmada finale çıkamadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli atlet Eda Tuğsuz cirit atmada finale çıkamadı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atma elemelerinde 55.30m'lik derecesiyle 31. sırada yer aldı ve final bileti alamadı.

 
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atmada milli atlet Eda Tuğsuz, finale kalma başarısı gösteremedi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar cirit atmanın elemeleri yapıldı.

Milli atlet Eda Tuğsuz, 55.30'luk derecesiyle 31'inci oldu ve final bileti alamadı.

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Ticaret Bakanı Bolat'a 'Temu' sorusu! "Bu genel bir ithalat düzenlemesi"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbulspor'un genç futbolcusu Baran Alp Vardar kansere yakalandı - Sporİstanbulspor'un genç futbolcusu kansere yakalandıZeynep Yetgil, Annika Wendle karşısında 5-0 öndeyken tuşla mağlup oldu - SporZeynep Yetgil 5-0 öndeydi, tuşla mağlup oldu!Arda Güler için kesenin ağzını açtılar! İngiltere devinden 100 milyon Euro - Sporİngiliz devi kesenin ağzını açtı!Milli güreşçi Ali Cengiz, Paris'e son 16'da veda etti - SporAli Cengiz, Paris'e son 16'da veda ettiFurkan Korkmaz NBA'den Avrupa'ya döndü! Milli basketbolcu Monaco'ya imza attı - SporFurkan Korkmaz'ın yeni takımı Monaco olduİtalyan rakibi Ilennia Elisabetta'yı yenen Merve Dinçel Kavurat çeyrek finalde - Sporİtalyan rakibini deviren Merve çeyrek finalde
Sonraki Haber Yükleniyor...