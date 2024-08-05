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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Paris'te beşinci oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Paris&#039;te beşinci oldu

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da gerçekleştirilen erkekler paralel bar aleti finallerinde mücadele etti. 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ferhat, Paris'te ise 5. oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, organizasyonu 5. bitirdi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da gerçekleştirilen erkekler paralel bar aleti finallerinde mücadele etti.

Ferhat Arıcan, finalde aldığı 15.100 puanla oyunları 5. tamamladı.

Erkekler paralel bar aleti banşında Çinli Jingyuan Zou 16.200 puanla altın madalya alırken Ukraynalı Illia Kovtun 15.500 ile gümüş, Japon Shinnosuke Oka ise 15.300 ile bronz madalya elde etti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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