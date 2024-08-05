Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Paris'te beşinci oldu

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Ağustos 2024 13:44 - Güncelleme: 5 Ağustos 2024 13:48 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da gerçekleştirilen erkekler paralel bar aleti finallerinde mücadele etti. 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ferhat, Paris'te ise 5. oldu.