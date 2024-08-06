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Milli güreşçi Burhan Akbudak son 16 turunda Zoltan Levai'ye yenildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli güreşçi Burhan Akbudak son 16 turunda Zoltan Levai&#039;ye yenildi

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Burhan Akbudak, son 16 turunda Macar Zoltan Levai'ye mağlup oldu.

 

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Burhan Akbudak, son 16 turunda Macar rakibine yenildi.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Burhan Akbudak, grekoromen stil 77 kiloda Macaristan'dan Zoltan Levai ile karşı karşıya geldi.

Milli sporcu, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Burhan Akbudak, Macar güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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