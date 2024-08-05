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Milli güreşçimiz Enes Başar müthiş bir geri dönüşle son 16'ya çıktı

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Milli güreşçimiz Enes Başar müthiş bir geri dönüşle son 16&#039;ya çıktı

Spor Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Enes Başar, grekoromen stil 60 kilogram eleme turunda Sırbistan'dan Georgij Tibilov'u 7-0 geriden gelerek 8-7 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları bugün başladı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda milli sporcu Enes Başar, erkekler 60 kilo grekoromen stilde mindere çıktı.

Sırp güreşçi Georgij Tibilov ile karşı karşıya gelen Enes Başar, ilk yarısını 7-0 geride kapattığı müsabakadan 8-7'lik galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

Milli güreşçi, son 16 turunda bugün Romanyalı Razvan Arnaut ile karşı karşıya gelecek.

Düzenleyen:  - Spor
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