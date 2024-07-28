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Milli judocu Muhammed Demirel Paris'e son 32'de veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Milli judocu Muhammed Demirel Paris&#039;e son 32&#039;de veda etti

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları judoda erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel, son 32 turunda Finlandiyalı Luukas Saha’ya mağlup oldu ve olimpiyatlara veda etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde tatamiye çıkan milli judocu Muhammed Demirel, Finlandiyalı rakibine yenilerek ilk turda organizasyondan elendi.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Muhammed Demirel, erkekler 66 kilo son 32 turunda Finlandiyalı Luukas Saha ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibine altın skorla yenilerek oyunlara veda etti.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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