Milli judocu Muhammed Demirel Paris'e son 32'de veda etti

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Temmuz 2024 11:13 - Güncelleme: 28 Temmuz 2024 11:30 - Güncelleme:

Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları judoda erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel, son 32 turunda Finlandiyalı Luukas Saha’ya mağlup oldu ve olimpiyatlara veda etti.