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Milli kürekçi Elis Özbay Paris'te yarı final şansını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Milli kürekçi Elis Özbay Paris&#039;te yarı final şansını kaybetti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi olan Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde serisinde 6. oldu.

Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta milli kürekçi Elis Özbay, tek çifte çeyrek finalinde mücadele etti.

Yarışta Sloven Nina Kostanjsek, Avusturyalı Magdalena Lobnig, Litvanyalı Viktorija Senkute, Özbekistan'dan Anna Prakaten ve Güney Afrikalı Paige Badenhorst ile karşılaşan Elis Özbay, 7.56.51'lik derecesiyle serisini 6. sırada tamamladı ve yarı finale yükselme hakkını kaybetti.

Sıralama yarışlarına devam edecek Elis, yarın C/D yarı finalinde Vietnamlı Thi Hue Pham, Perulu Adriana Sanguineti, Güney Afrikalı Paige Badenhorst, Azerbaycanlı Diana Dymchenko ve Meksikalı Kenia Alanis Lechuga ile C finaline kalabilmek için mücadele edecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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