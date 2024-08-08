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Milli tekvandocumuz Hakan Reçber, 68 kiloda çeyrek finalde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli tekvandocumuz Hakan Reçber, 68 kiloda çeyrek finalde

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocumuz Hakan Reçber, 68 kiloda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga'yı 2- 0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finale yükseldi.

Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, erkekler 68 kilo son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 11-4 ve 16-15'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Hakan Reçber, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Ürdünlü Zaid Kareem ile karşılaşacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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