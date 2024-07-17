Milli yıldız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid Avrupa'nın zirvesine çıktı! İşte en değerli kulüpler

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 17 Temmuz 2024 14:55 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 15:19 - Güncelleme:

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Avrupa'nın en değerli kulüpleri listesi güncellendi. Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, 1.8 milyar dolar değeriyle zirvede yer aldı. Son olarak Mbappe'yi kadrosuna katarak bir kez daha adından söz ettiren Madrid'in ardından ikinci sırada Manchester City, üçüncü sırada ise Barcelona var.