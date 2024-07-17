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Milli yıldız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid Avrupa'nın zirvesine çıktı! İşte en değerli kulüpler

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- Güncelleme:
Futbol, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Avrupa'nın en değerli kulüpleri listesi güncellendi. Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, 1.8 milyar dolar değeriyle zirvede yer aldı. Son olarak Mbappe'yi kadrosuna katarak bir kez daha adından söz ettiren Madrid'in ardından ikinci sırada Manchester City, üçüncü sırada ise Barcelona var.

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Avrupa'da yıldız futbolcu transferi devam ediyor. Kulüpler kadrolarını güçlendirirken, değerlerini de katlamaya devam ediyor.

Brand Finance, 2024 yılının en değerli kulüplerini duyurdu. Açıklanan rapora göre İspanyol devi 1.8 milyar dolar değere ulaştı. Madrid'in geçen sezonki değeri ise 1.5 milyar dolardı.

Milli yıldız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid Avrupa'nın zirvesine çıktı! İşte en değerli kulüpler - 1. Resim

REAL MADRİD ZİRVEYE ÇIKTI

Milli yıldızımız Arda Güler'in forma giydiği eflatun-beyazlılar, son olarak Fransız yıldız Mbappe'yi kadrosuna kattı.

Madrid'in ilk sıraya yükseldiği listenin ikinci sırasında Manchester City yer aldı. İngiltere'de 4 sezondur şampiyon olan City'nin değeri 1.7 milyar dolar olarak duyuruldu.

Milli yıldız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid Avrupa'nın zirvesine çıktı! İşte en değerli kulüpler - 2. Resim

Real'in ezeli rakibi Barcelona üçüncü sırada kendine yer buldu. Katalan ekibinin değeri ise 1.6 milyar dolar. Listenin ilk 10 sırasına İngilizler damga vurdu.

İşte en değerli 20 kulüp...

1. Real Madrid
2. Manchester City
3. Barcelona
4. Manchester United
5. Liverpool
6. Bayern Münih
7. PSG
8. Arsenal
9. Tottenham
10. Chelsea
11. Borussia Dortmund
12. Juventus
13. Atletico Madrid
14. Inter
15. Milan
16. Bayer Leverkusen
17. Leipzig
18. Newcastle United
19. West Ham United
20. Aston Villa

Milli yıldız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid Avrupa'nın zirvesine çıktı! İşte en değerli kulüpler - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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