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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin Türkiye rekoru yarı finale yetmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli&#039;nin Türkiye rekoru yarı finale yetmedi

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 800 metre serbest stil elemelerinde yarı finale kalamadı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 800 metre serbest stil elemeleri yapıldı.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, serisinde 7.47.29'luk derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 2'nci oldu. Genel sıralamadı 11'inci sırada yer alan Kuzey, yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin Türkiye rekoru yarı finale yetmedi - 1. Resim

16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, 3 Ağustos Cumartesi günü 1500 metre serbest stil elemelerinde mücadele verecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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