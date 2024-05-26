MKE Ankaragücü küme düşen son takım oldu! Başkent ekibi son dakikalarda yıkıldı.

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mayıs 2024 20:49 - Güncelleme: 26 Mayıs 2024 21:03 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

MKE Ankaragücü, Trabzonspor'a 4-2 mağlup oldu ve küme düşen son takım oldu.