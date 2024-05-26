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MKE Ankaragücü küme düşen son takım oldu! Başkent ekibi son dakikalarda yıkıldı.

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MKE Ankaragücü küme düşen son takım oldu! Başkent ekibi son dakikalarda yıkıldı.
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MKE Ankaragücü, Trabzonspor'a 4-2 mağlup oldu ve küme düşen son takım oldu.

Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Ankaragücü, ilk devreyi Chatzigiovanis'in penaltıdan kaydettiği golle önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında Trabzonspor, Edin Visca ile skora dengeyi getirdi.

TRABZONSPOR İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Karşılaşmanın son bölümüne 1-1'lik eşitlikle girilirken 78'de Ali Sowe, Ankaragücü'nü öne geçirdi. Trabzonspor'da Enis Destan, skoru 2-2 yaptı. Enis Destan, 90'da kaydettiği golle takımını öne geçirdi. 90+6'da penaltı kazanan Trabzonspor'da Enis Destan, kaydettiği golle hat-trick yaptı ve skor 4-2'ye geldi. Kalan bölümde başka gol olmazken Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Ankaragücü ise ligde düşen son takım oldu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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