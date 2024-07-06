Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Montella'dan sürpriz karar! İşte Türkiye-Hollanda maçında muhtemelen 11'ler

Montella'dan sürpriz karar! İşte Türkiye-Hollanda maçında muhtemelen 11'ler

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Montella&#039;dan sürpriz karar! İşte Türkiye-Hollanda maçında muhtemelen 11&#039;ler
A Milli Takım, Hollanda, Merih Demiral, Haber

Spor Haberleri

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımımız bugün Hollanda ile karşılaşacak. Saatler kalan kritik karşılaşmada yer alacak kadro ortaya çıktı. Teknik direktör Montella da ilk 11'ini şekillendirdi. İşte Türkiye-Hollanda maçında muhtemelen 11'ler

Avusturya maçında 'bozkurt' işaretiyle gol sevinci yaşayan Merih Demiral'in UEFA tarafından skandal kararla cezalandırılmasının ardından A Milli Futbol Takımı bugün Hollanda ile karşı karşıya gelecek. 86 milyonun tek yürek olduğu karşılaşma öncesinde muhtemelen 11'ler ortaya çıktı.

İKİ OYUNCU KART, MERİH "BOZKURT" CEZALISI

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral maç cezası alması durumunda Hollanda maçında sahada olamayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Malen, Simons, Gakpo, Depay.

Türkiye: Mert, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Okay, Kaan, Hakan, Barış Alper, Kenan, Arda.

DEV KARŞILAŞMA 22'DE

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Turpin'in yardımcıları aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacak.

Düzenleyen:  - Spor
Gazze'de ateşkes umutlar yeniden yeşerdi! Hamas teklifi kabul etti, İsrail iyimser...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alman polisinden Türk kadın ve çocuklara sert müdahale! Bazı taraftarlar gözaltına alındı - SporTürk taraftarlara gözaltı skandalıBerlin sokaklarındaki Türk taraftarlar "ev sahibi elenmedi" dedirtti - SporKim demiş ev sahibi elendi: 82 Berlin!F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Russell'ın - SporBritanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu belli olduTürk taraftarlar Türkiye-Hollanda maçı öncesi Almanya'nın başkenti Berlin sokaklarında bozkurt işaretleriyle yürüdü - SporBerlin sokaklarında 'bozkurtlar' yürüdüCengiz Ünder, Fenerbahçe'nin yıldız ismini canlı yayında ağzından kaçırdı! - SporCengiz Ünder, canlı yayında ağzından kaçırdı! İşte o isimİlahi adalet! Merih'e ceza aldıran Almanların kaybettiği stadın adı gündem oldu - SporBöylesi tesadüf ancak filmlerde olur!
Sonraki Haber Yükleniyor...