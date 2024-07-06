Montella'dan sürpriz karar! İşte Türkiye-Hollanda maçında muhtemelen 11'ler

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımımız bugün Hollanda ile karşılaşacak. Saatler kalan kritik karşılaşmada yer alacak kadro ortaya çıktı. Teknik direktör Montella da ilk 11'ini şekillendirdi. İşte Türkiye-Hollanda maçında muhtemelen 11'ler

Avusturya maçında 'bozkurt' işaretiyle gol sevinci yaşayan Merih Demiral'in UEFA tarafından skandal kararla cezalandırılmasının ardından A Milli Futbol Takımı bugün Hollanda ile karşı karşıya gelecek. 86 milyonun tek yürek olduğu karşılaşma öncesinde muhtemelen 11'ler ortaya çıktı.

İKİ OYUNCU KART, MERİH "BOZKURT" CEZALISI

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral maç cezası alması durumunda Hollanda maçında sahada olamayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Malen, Simons, Gakpo, Depay.

Türkiye: Mert, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Okay, Kaan, Hakan, Barış Alper, Kenan, Arda.

DEV KARŞILAŞMA 22'DE

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Turpin'in yardımcıları aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacak.