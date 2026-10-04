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Spor

MotoGP'de Japonya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı

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MotoGP'de Japonya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı
Başlık ResmiMotoGPde Japonya Grand Prixsini Marc Marquez kazandı

MotoGP’de sezonun 16. yarışını Marc Marquez kazanırken, Jorge Martin ikinci, Marco Bezzecchi üçüncü oldu. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise Motegi’deki mücadeleyi 17. sırada tamamlarken pilotlar klasmanında 18 puanla 21. sırada yer aldı.

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı, Japonya'nın Tochigi eyaletindeki 4,8 kilometrelik Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleştirildi. Marc Marquez, 41 dakika 31.467 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 6. etap galibiyetini elde etti.

Aprilia takımının İspanyol pilotu Jorge Martin, liderin 1.363 saniye gerisinde ikinci, aynı takımdan İtalyan Marco Bezzecchi ise 2.252 saniye farkla üçüncü oldu. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı 17. tamamladı.

Sezonun 17. etabı Endonezya Grand Prix'si, 11 Ekim'de koşulacak.

MotoGPde Japonya Grand Prixsini Marc Marquez kazandı
Başlık ResmiMotoGPde Japonya Grand Prixsini Marc Marquez kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 333

2. Marc Marquez (İspanya): 331

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 284

4. Pedro Acosta (İspanya): 243

5. Ai Ogura (Japonya): 237

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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