Mourinho kendisiyle irtibata geçen ilk ismi açıkladı

"Benimle ilk iletişime geçen Mario Branco'ydu" diyen, ardından Aziz Yıldırım ile de görüştüğünü doğrulayan Jose Mourinho "Ancak Fenerbahçe’ye imza atmak için kimseden izin almadım. Kimseye de oyuncu ismi vermedim" dedi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Dünyanın en önemli teknik adamlarından Jose Mourinho, önceki gün binlerce taraftarın önünde iki yıllık imza attıktan sonra dün de başkan Ali Koç ile birlikte basının karşısına çıktı. Mourinho’nun gelişiyle ilgili en çok merak edilen şey; Aziz Yıldırım’ın mı, Ali Koç’un mu ilk teması sağlayan taraf olduğuydu. Portekizli teknik adam, Aziz Yıldırım’ı âdeta taca attı. “Benimle ilk iletişime geçen Mario Branco’ydu. Dolayısıyla Ali Koç’tu” diyen Mourinho “Sayın Yıldırım ile de görüştüm ama Fenerbahçe’ye gelmek için izin almadım” ifadelerini kullandı.

FUTBOLCU İSMİ VERMEDİM

Yıldırım’ın “Mourinho; Romelu Lukaku’yu, Paulo Dybala’yı istiyor” sözleri için de Mourinho “Ben kimseye futbolcu ismi vermedim. Eski kulübüm Roma’dan hiçbir oyuncuyla ilgilenmiyorum. Ben isimlerden çok, projelerle ilgileniyorum” dedi. “Yıldırım kazanırsa onunla çalışacak mısınız?” sorusuna da Portekizli teknik adam “Ben Fenerbahçe ile kontrat imzaladım. Yani evet. Ancak başkanımız Ali Koç ve sportif direktörümüz Marco Branco buradayken bu sözleşmeyi imzaladım. Çünkü bana sunulan istikrar, proje, organizasyonun seviyesi çok önemli” cevabını verdi.

SESİMİ YÜKSELTİRİM

“Fenerbahçe taraftarı için her şeyimi vereceğim, çünkü kulübün ruhu onlar” diyen Mourinho “Geçirmiş olduğum iki günde her şeyin çok üst düzey olduğunu gördüm. Tesisler, taraftarlar, stat… Sorumluluğumun bilincindeyim. Portekiz’de Türkiye Ligi maçları canlı olarak veriliyor. Ben Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce de Türkiye Ligi’ni düzenli takip ediyordum. Hem iyi hem kötü yönlerim vardır. İlgi çekerim. Buraya Türk futbolu için de geldim. Ama eğer Fenerbahçe’nin haklarını savunmak için sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kere düşünmem” diye konuştu.

MOURINHO'DAN İNCİLER...

>>“Benim geçen sene hakkında yorum yapmam etik olmaz. Etik olan şey; bizim özel alanımızda yorumlarımızı birbirimizle paylaşmak olur. Ben İsmail Kartal’dan farklı bir hocayım. İsmail Hoca’ya yapmış olduğu işler için teşekkür ediyorum.”

>> “İstikrar her zaman parayla olmaz, fikirlerle olur. Ben oyuncularımın bana güvenmesini isterim. Oyuncularımın yüzüne direkt konuşmayı seven bir hocayım. Dürüst biriyim, dobrayım.”

>>“Ön eleme için dört haftalık bir hazırlık sürecimiz olacak. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. Bu yavaş yavaş olacak. Fenerbahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirebilmek için çok güçlü bir takım kuracağız.”

>> “Taraftarımız şunu bilsin. 85’te mağlupsak, 90’da maçı kazanabiliriz. 99 puandan az toplayayım ama şampiyon olayım. Benim için öncelik şampiyonluk.”

>>“Benim yapmam gereken şey taraftarların hayal ettikleri şeye ulaşmak. O zaman onlar için özel olabilirim. Bu kadar basit. Ben hırsı olmayan kulüplerde çalışmayı sevmem.”

DÜNYA BASINI BÖYLE GÖRDÜ

Jose Mourinho için Ülker Stadı’nda taraftara açık olarak gerçekleştirilen imza töreni dünya basınında geniş yankı uyandırdı! İşte Avrupa basınından manşetler:

TNT Sports: “The Special One, Fenerbahçe’ye transferini kâğıda döktü!”

The Athletic: “Her ligi kazandı. Türkiye ona yeni bir kupa kazanma şansı verdi.”

Sky De: “Büyük alkış ve tezahürat!”

RMC Sport: “Çılgın kalabalığın önünde imzaladı!”

NY Times: “YouTube’da 200 binden fazla kişi izledi!”

Sportbible: “The Special One, önümüzdeki sezon Türk takımının başında!”

Talksport: “Tıklım tıklım!”

Eurofoot: “Türk futbolunda büyük an!”

BBC: “F.Bahçe’ye imzayı attı!”