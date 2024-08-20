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Mourinho'lu Fenerbahçe şut atamıyor! İsmail Kartal dönemi aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mourinho&#039;lu Fenerbahçe şut atamıyor! İsmail Kartal dönemi aranıyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 maçın şut istatistiklerinde sadece Adana Demirspor’a karşı üstünlük sağlanırken 4 maçta rakibin gerisine düşüldü. Ayrıca rakip baskısı Livakovic’e de hata yaptırıyor

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Sezona Jose Mourinho yönetiminde büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Lille karşısında havlu attı ve son olarak Göztepe deplasmanında iki puan bıraktı.

GERİDE KALDI

Sergilenen futbol ise taraftarı tatmin etmedi. Peki şut özelinde rakamlarda durum nasıldı? Kanarya şu ana kadar oynanan altı maçın sadece birinde rakiplerine oranla daha fazla şut çekti. O da ligdeki iç saha maçında Adana Demirspor karşısındaydı. Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde ise F.Bahçe, 38 maçlık periyodun sadece beşinde rakiplerin gerisinde kaldı. Rakip kaleye ortalama 17.58 şut gönderilirken kalede ise ortalama 7.92 şut görüldü. 

TOPLA ÇIKAMIYOR

Mourinho yönetiminde çıktığı altı resmî karşılaşmanın dördünde rakiplerinden daha az şut atan Kanarya’nın dikkati çeken diğer defosu ise geriden oyun kurma problemi…

Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Fenerbahçe’nin bu sezon oynadığı altı maçın üçünde takımının en fazla isabetsiz pas veren oyuncusu oldu. Rakibin baskısı başarılı eldiveni hataya zorladı. Öyle ki bu sezon henüz ikinci haftadaki 2-2’lik Göztepe maçında 18 pas hatası yapan Livakovic, 34 lig maçı oynadığı geçtiğimiz sezon en fazla isabetsiz pası 16 kezle Kasımpaşa mücadelesinde yaşamıştı. Ki Fred’in yokluğu da sarı lacivertlilerin geriden rahat çıkışını etkilemiş görünüyor.  

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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