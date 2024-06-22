Mourinho'nun eski öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Bedavaya gelebilir

Jose Mourinho liderliğindeki Fenerbahçe, golcü takviyesi için rotayı İspanya'ya çevirdi. İspanyol basınındaki iddialara göre; sarı lacivertliler Atletico Madrid'le sözleşmesi sona erecek olan Memphis Depay için nabız yokluyor.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Mert Hakan Yandaş ile sözleşme uzatan ve Levent Mercan ile anlaşan sarı lacivertlilerde hedef golcü takviyesi.

Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşma sağladığı iddialarını yalanlamayan Fenerbahçe, gol yollarında etkili yeni bir isim arayışı içinde. İspanyol basını ise bu ismin Atletico Madrid forması giyen bir isim olduğunu ileri sürdü.

Todo Fichajes'in haberine göre; sarı lacivertliler, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Memphis Depay'ın şartlarını soruşturdu. Atletico'nun, mukavelesi 30 Haziran'da bitecek olan ve kulübün en yüksek maaşlı oyuncularından birisi konumunda bulunan Depay'a yeni sözleşme teklifinde bulunmayacağı belirtildi.

BONSERVİSSİZ GELECEK

Mourinho, bonservisini eline alacak yıldız futbolcu Depay'la Manchester United'da da birlikte çalışmıştı. Teknik adam, Hollandalı yıldıza 2017'nin Ocak ayında Lyon'a transfer olması için izin vermişti.

33 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

30 yaşındaki Hollandalı golcü, geçen sezon 33 maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.