Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mourinho'nun eski öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Bedavaya gelebilir

Mourinho'nun eski öğrencisi Fenerbahçe'nin radarında! Bedavaya gelebilir

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Mourinho&#039;nun eski öğrencisi Fenerbahçe&#039;nin radarında! Bedavaya gelebilir

Spor Haberleri

Jose Mourinho liderliğindeki Fenerbahçe, golcü takviyesi için rotayı İspanya'ya çevirdi. İspanyol basınındaki iddialara göre; sarı lacivertliler Atletico Madrid'le sözleşmesi sona erecek olan Memphis Depay için nabız yokluyor.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Mert Hakan Yandaş ile sözleşme uzatan ve Levent Mercan ile anlaşan sarı lacivertlilerde hedef golcü takviyesi.

Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşma sağladığı iddialarını yalanlamayan Fenerbahçe, gol yollarında etkili yeni bir isim arayışı içinde. İspanyol basını ise bu ismin Atletico Madrid forması giyen bir isim olduğunu ileri sürdü.

Todo Fichajes'in haberine göre; sarı lacivertliler, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Memphis Depay'ın şartlarını soruşturdu. Atletico'nun, mukavelesi 30 Haziran'da bitecek olan ve kulübün en yüksek maaşlı oyuncularından birisi konumunda bulunan Depay'a yeni sözleşme teklifinde bulunmayacağı belirtildi.

BONSERVİSSİZ GELECEK

Mourinho, bonservisini eline alacak yıldız futbolcu Depay'la Manchester United'da da birlikte çalışmıştı. Teknik adam, Hollandalı yıldıza 2017'nin Ocak ayında Lyon'a transfer olması için izin vermişti.

33 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

30 yaşındaki Hollandalı golcü, geçen sezon 33 maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
Gelin kayası engel oluyor! Ankara'daki bu köyde asırlardır davul çalmak yasakApple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro, dört yeni kamera özelliği ile geliyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'a mı gidiyor? Fenerbahçeli Oosterwolde'den olay cevap - SporFenerbahçeli Oosterwolde'den olay cevapÖrümcek Adam yolda! Beşiktaş'ın yeni golcü adayı belli oldu - SporÖrümcek Adam yolda! Beşiktaş'ın yeni golcü adayı belli olduLindelöf tamam! Fenerbahçe İsveçli stoperde mutlu sona çok yakın - Sporİsveçli stoperde mutlu son yakınOrkun Kökçü: Medya ve takım taraftarlığı kullanmadan alnımın teriyle geldim - Spor"Alnımın teriyle buraya geldim"Bizim Çocuklar liderlik aşkına sahada! Rakip Portekiz, işte Montella'nın ilk 11'i - Sporİşte Montella'nın ilk 11'iBatshuayi'nin ardından Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir yıldız daha gidiyor - SporBatshuayi'nin ardından Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir yıldız daha gidiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...