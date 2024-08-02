Mourinho'nun planları altüst! Yeni Fred aranıyor

Lille maçlarını kaçıracak Fred’in yokluğunda görev İrfan Can ile Tadic’e düşecek görünüyor. Portekizli, bu isimlerden birini orta sahaya çekip günü kurtarmayı planlıyor...

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’nin en kritik isimlerinden Fred’in sakatlanması, Jose Mourinho’nun planlarını altüst etti. Geçen sezon yokluğu en çok hissedilen isim olan Fred’in forma giyemeyeceği Lille maçlarında Mourinho, açığı Tadic ve İrfan Can’la kapatmayı planlıyor. Sezon planlamasında Tadic’i orta sahada kullanmayı düşünen Mourinho, Fred krizini fırsata çevirmeye hazırlanıyor. Portekizli, Tadic ya da İrfan Can’ı orta sahaya çekip kanatları Oğuz ile Maximin’e teslim etmeye hazırlanıyor.

CRESPO İÇİN SON ŞANS

İsmail’in yerinin garanti olduğu planda Szymanski 8 numaraya çekilecek, on numarada ise Tadic görev alacak görünüyor. Takımdan gönderilmesi beklenen Crespo’nun da bu yoklukta Lille kadrosuna dâhil edilmesi gündemde. Önemli alternatiflerden biri olan Mert Hakan’ın cezası sebebiyle Adana Demir maçını kaçıracak olması da Crespo için büyük bir fırsat olarak görünüyor. Ancak Mourinho’nun yönetimden altı numara çalışmalarını hızlandırmasını talep ettiği de biliniyor.

AMRABAT YAKLAŞIYOR

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferinde mutlu sona yakın. Faslı oyuncu ile prensip anlaşmasına varan sarı lacivertliler, Fiorentina’yla pazarlığı sürdürüyor. Manchester United’ın geçen sezon olduğu gibi oyuncuyu kiralama talebini geri çeviren Fiorentina 15 milyon avro bonservis istiyor.