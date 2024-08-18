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MTB Cup XCO Şampiyonası Hakkari'de yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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MTB Cup XCO Şampiyonası Hakkari&#039;de yapıldı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Bisiklet Federasyonun faaliyetleri kapsamında organize edilen uluslararası "MTB Cup XCO Şampiyonası", Hakkari'de yapıldı.

Merzan Mahallesi'nde dört kategoride düzenlenen dağ bisikleti yarışmasına Türkiye ve farklı ülkelerden 50 sporcu katıldı. Oluşturulan 3,5 kilometrelik zorlu parkurda 7 tur yarışan sporcular, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

MTB Cup XCO Şampiyonası Hakkari'de yapıldı - 1. Resim

Vatandaşların ilgi gösterdiği organizasyonda elit erkeklerde Ufuk Baki Taş, elit kızlarda Ekin Ereke, genç erkek ve genç kız kategorilerinde ise Kazakistan'dan Rassul Ruslan ve Zaam Evgeniya birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ve protokol üyelerince verildi.

MTB Cup XCO Şampiyonası Hakkari'de yapıldı - 2. Resim

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, gazetecilere, kentin doğa sporlarında her geçen adından söz ettirdiğini söyledi.

Kentin büyük bölümünün dağlık alanlardan oluştuğunu belirten Yıldırım, "Uluslararası MTB Cup XCO Şampiyonası'nı buraya aldırdık. Farklı ülkelerden 50 sporcunun katılımıyla yarışmayı yaptık. Sporcular ciddi bir efor sarf etti. Bizler için en önemlisi müsabakanın kazasız, belasız geçmesi. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de bu ve buna benzer organizasyonları Hakkari'de gerçekleştireceğiz." dedi.

MTB Cup XCO Şampiyonası Hakkari'de yapıldı - 3. Resim

Yıldırım, organizasyonun kentte yapılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ali Çelik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'na teşekkür etti.

MTB Cup XCO Şampiyonası Hakkari'de yapıldı - 4. Resim

Dağ Bisikleti Teknik Kurul Üyesi ve Yarışma Direktörü Mustafa Kocaman da yarışmayı güzel bir organizasyonda tamamladıklarını aktardı.

Teknik iniş ve çıkışların olduğu güzel bir parkurda yarışın yapıldığını ifade eden Kocaman, " Vatandaşların ilgisi vardı. Bu da bizi mutlu etti. 50 sporcumuz parkurda ter döktü. 4 kategoride yarış yapıldı. Güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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