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Muslera'dan veda röportajı! Icardi, Lugano ve Barış Alper sözleri dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muslera&#039;dan veda röportajı! Icardi, Lugano ve Barış Alper sözleri dikkat çekti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray efsanesi Fernando Muslera, 14 yıllık kariyerinin ardından sarı-kırmızılı kulübe veda ederken, kulübün yayınladığı özel röportajın ilk bölümünde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uruguaylı kaleci, Icardi, Lugano ve Barış Alper Yılmaz hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Fernando Muslera, kariyerine veda ederken kulüp tarafından hazırlanan veda röportajının ilk bölümü yayımlandı. Muslera, Galatasaray'a geliş sürecinden takım arkadaşlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Muslera'dan veda röportajı! Icardi, Lugano ve Barış Alper sözleri dikkat çekti - 1. Resim

Galatasaray’a transfer sürecini anlatan Muslera, "Galatasaray'a gelirken Lugano Türkiye'de oynuyordu. Ona sordum. 'Nando valla çok güzel bir takım. Her zaman Avrupa oynuyor Galatasaray' dedi. İnternette araştırdım sonrasında. Taffarel ve Fatih hoca var o zaman, çok çabuk karar verdim."  dedi.

Muslera'dan veda röportajı! Icardi, Lugano ve Barış Alper sözleri dikkat çekti - 2. Resim

Mauro Icardi’nin takımdaki liderlik özelliğine dikkat çeken Muslera, "Mauro Icardi zaten adamda karizma var, her şey var, herkes onu dinliyor. Süper Kupa maçında sadece Mauro mutluydu herkes neden olduğunu biliyor onun kafasında sadece Fenerbahçe var. Mauro çok istedi ve bize 'Kaç dakika oynayacağımızı bilmiyorum ama garanti 1 gol atacağım' dedi. Adam 1 dakika oynadı ve attı." ifadelerini kullandı.

Muslera'dan veda röportajı! Icardi, Lugano ve Barış Alper sözleri dikkat çekti - 3. Resim

Takımın genç yıldızlarından Barış Alper Yılmaz’a da özel bir parantez açan Muslera, "Barış Alper... Adam çok güçlü ve dinamik. İlk dakikadan son dakikaya, adam hep %100 durumda. Çok güçlü çok." açıklamalarını yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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