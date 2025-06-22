Mustafa Hekimoğlu'nun yeni adresi belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Haziran 2025 04:15 - Güncelleme: 22 Haziran 2025 04:16 - Güncelleme:

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Ajax, Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu için 9 milyon euroluk teklif yaptı. Siyah-beyazlılar bu öneriyi geri çevirdi.

Beşiktaş’ın gelecek vaat eden yeteneği Mustafa Erhan Hekimoğlu, Avrupa devlerinin radarından düşmüyor. İlgili Haber Beşiktaş'tan final serisinde kritik zafer! Fenerbahçe'yi 98-77 mağlup etti Son olarak Hollanda temsilcisi Ajax, genç oyuncunun transferi için 9 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ödeme planının taksitli olması nedeniyle siyah-beyazlı yönetim bu öneriyi kabul etmedi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in de Mustafa’nın takımda kalmasını istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 32 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş altyapısından A takıma yükselen Mustafa Hekimoğlu, bu sezon 969 dakika süre aldı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran