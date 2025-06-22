Mustafa Hekimoğlu'nun yeni adresi belli oldu!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ajax, Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu için 9 milyon euroluk teklif yaptı. Siyah-beyazlılar bu öneriyi geri çevirdi.
Beşiktaş’ın gelecek vaat eden yeteneği Mustafa Erhan Hekimoğlu, Avrupa devlerinin radarından düşmüyor.
Son olarak Hollanda temsilcisi Ajax, genç oyuncunun transferi için 9 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ödeme planının taksitli olması nedeniyle siyah-beyazlı yönetim bu öneriyi kabul etmedi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in de Mustafa’nın takımda kalmasını istediği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 32 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş altyapısından A takıma yükselen Mustafa Hekimoğlu, bu sezon 969 dakika süre aldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran