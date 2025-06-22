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Mustafa Hekimoğlu'nun yeni adresi belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mustafa Hekimoğlu&#039;nun yeni adresi belli oldu!
Ajax, Beşiktaş, Transfer, Futbol, Hollanda, Türkiye, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ajax, Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu için 9 milyon euroluk teklif yaptı. Siyah-beyazlılar bu öneriyi geri çevirdi.

Beşiktaş’ın gelecek vaat eden yeteneği Mustafa Erhan Hekimoğlu, Avrupa devlerinin radarından düşmüyor.

Mustafa Hekimoğlu'nun yeni adresi belli oldu! - 1. Resim

Son olarak Hollanda temsilcisi Ajax, genç oyuncunun transferi için 9 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ödeme planının taksitli olması nedeniyle siyah-beyazlı yönetim bu öneriyi kabul etmedi.

Mustafa Hekimoğlu'nun yeni adresi belli oldu! - 2. Resim

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in de Mustafa’nın takımda kalmasını istediği öğrenildi. 

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 32 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş altyapısından A takıma yükselen Mustafa Hekimoğlu, bu sezon 969 dakika süre aldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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