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Napoli, Alessandro Buongiorno'yu kadrosuna kattı! İtalyanlar servet ödeyecek

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Napoli, Alessandro Buongiorno&#039;yu kadrosuna kattı! İtalyanlar servet ödeyecek

Spor Haberleri

İtalya Serie A takımlarından Napoli, Torino forması giyen Alessandro Buongiorno'yı kadrosuna kattı. Conte yönetimindeki Napoli'nin transfer için 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

İtalya'nın köklü kulübü Napoli, stoper bölgesine takviye yaptı. Takımın başına Antonio Conte'yi getiren Napoli,  Torino'da forma giyen Alessandro Buongiorno'yla sözleşme imzaladı.

BONSERVİSİ ORTAYA ÇIKTI

Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken İtalyan basınında yer alan haberlerde Napoli'nin bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi.

Napoli, Alessandro Buongiorno'yu kadrosuna kattı! İtalyanlar servet ödeyecek - 1. Resim

BUONGİORNO'NUN KARİYERİ

Futbol kariyerine Torino'nun altyapısında başlayan Alessandro Buongiorno, Carpi ve Trapani'de kiralık olarak forma giydi.

Torino'da geçtiğimiz sezon 31 maçta görev yapan 25 yaşındaki stoper 3 gol ve 1 asist kaydetti.

Düzenleyen:  - Spor
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