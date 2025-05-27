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NBA konferans finali: Thunder, Timberwolves'a karşı seride 3-1 önde

Kaynak: Anadolu Ajansı
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NBA konferans finali: Thunder, Timberwolves&#039;a karşı seride 3-1 önde
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinin 4'üncü maçında Oklahoma City Thunder, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 128-126 mağlup ederek, seride 3-1 öne geçti.

NBA Batı Konferansı Finali'nin 4'üncü maçında Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves'a konuk oldu. Target Center'daki maçı 2 sayı farkla 128-126 kazanan Oklahoma City Thunder, seride 3-1'lik üstünlük sağladı.

NBA konferans finali: Thunder, Timberwolves'a karşı seride 3-1 önde - 1. Resim

MAÇIN YILDIZI GILGEOUS-ALEXANDER

Shai Gilgeous-Alexander; 40 sayı, 10 asist, 9 ribauntla Thunder'ı galibiyete taşıdı. Jalen Williams ise 34 sayı kaydetti.

Ev sahibi Timberwolves'ta Nickeil Alexander-Walker 23, Jaden McDaniels 22 ve Donte DiVincenzo ise 21 sayı attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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