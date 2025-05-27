NBA konferans finali: Thunder, Timberwolves'a karşı seride 3-1 önde
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinin 4'üncü maçında Oklahoma City Thunder, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 128-126 mağlup ederek, seride 3-1 öne geçti.
NBA Batı Konferansı Finali'nin 4'üncü maçında Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves'a konuk oldu. Target Center'daki maçı 2 sayı farkla 128-126 kazanan Oklahoma City Thunder, seride 3-1'lik üstünlük sağladı.
MAÇIN YILDIZI GILGEOUS-ALEXANDER
Shai Gilgeous-Alexander; 40 sayı, 10 asist, 9 ribauntla Thunder'ı galibiyete taşıdı. Jalen Williams ise 34 sayı kaydetti.
Ev sahibi Timberwolves'ta Nickeil Alexander-Walker 23, Jaden McDaniels 22 ve Donte DiVincenzo ise 21 sayı attı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş