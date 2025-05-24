Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > NBA'de sezonun ilk 5'i açıklandı! Alper Şengün kıl payı kaçırdı

NBA'de sezonun ilk 5'i açıklandı! Alper Şengün kıl payı kaçırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
NBA&#039;de sezonun ilk 5&#039;i açıklandı! Alper Şengün kıl payı kaçırdı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi ilk 5'i, 100 kişiden oluşan küresel medya paneli tarafından seçildi. Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, en iyi 15 oyuncu arasına giremeyen isimler arasında en fazla puanı aldı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo, Oklahoma City Thunder oyun kurucusu ve sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Shai Gilgeous-Alexander, Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic, Cleveland Cavaliers oyun kurucusu Donovan Mitchell ve Boston Celtics forveti Jayson Tatum, 2024-2025 sezonu ilk 5'ine seçildi.

NBA'de sezonun ilk 5'i açıklandı! Alper Şengün kıl payı kaçırdı - 1. Resim

MITCHELL DIŞINDAKİ OYUNCULARA 500'ER PUAN

NBA'de sezonun en iyi oyuncularını 100 kişiden oluşan küresel medya paneli seçti. Gilgeous-Alexander, Antetokounmpo, Jokic ve Tatum, 500'er puan alırken, Mitchell ise 414 puan topladı.

ALPEREN ŞENGÜN 10 PUANLA KAÇIRDI

Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, sezonun en iyi ilk 3 takımını oluşturan toplam 15 ismin yer aldığı listeye giremeyenlerr arasında en fazla puanı toplayan oyuncu oldu. NBA'de 2024-2025 sezonu üçüncü ilk 5'ine son sırada seçilen James Harden, 68 puan alırken; Alperen'e 58 puan verildi.

Aldığı 68 puanla 15'inci sırada bulunan Harden, sezonun üçüncü ilk 5'ine seçildi. Alperen ise 58 puanla 16'ncı sırada yer alarak, sezonun en iyi 3 takımı ilk 5'ine giremedi.

NBA'de sezonun ilk 5'i açıklandı! Alper Şengün kıl payı kaçırdı - 2. Resim

NBA'de 2024-2025 sezonu 2'nci takımında şu oyuncular yer aldı:

Jalen Brunson (New York Knicks)
Stephen Curry (Golden State Warriors)
Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)
LeBron James - (Los Angeles Lakers)
Evan Mobley - (Cleveland Cavaliers)

NBA'de 2024-2025 sezonu 3'üncü takımı şu isimlerden oluşuyor:

Cade Cunningham (Detroit Pistons)
Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)​​​​​​​
Karl-Anthony Towns (New York Knicks)
Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
James Harden (Los Angeles Clippers)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte tutuklanmıştı! İPA Başkanı Buğra Gökçe cezaevinde evleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barış Alper Yılmaz için resmi teklif geldi! Galatasaray anında cevap verdi - SporMilli yıldız için çılgın transfer teklifiVolkan Demirel galibiyet sonrası paylaştı! "Rahat ol dedim sana" - SporVolkan Demirel'den galibiyet sonrası paylaşımGalatasaray'dan Yenikapı'da 5 yıldızlı kutlama! İki gün sürecek, işte program... - SporGalatasaray'dan Yenikapı'da 5 yıldızlı kutlamaAziz Yıldırım-Ali Koç zirvesinden flaş detay! 'Hain' sözü dikkat çekti - SporAziz Yıldırım-Ali Koç zirvesinden flaş detayYunan basını, sarı lacivertlilerin zaferini yazdı! "Fenerbahçe, Berlin'in rövanşını aldı" - Spor"Fenerbahçe, Berlin'in rövanşını aldı"Performansı parmak ısırtıyor! Uğurcan Çakır en parlak döneminde - SporUğurcan Çakır en parlak dönemini yaşıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...