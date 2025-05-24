NBA'de sezonun ilk 5'i açıklandı! Alper Şengün kıl payı kaçırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi ilk 5'i, 100 kişiden oluşan küresel medya paneli tarafından seçildi. Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, en iyi 15 oyuncu arasına giremeyen isimler arasında en fazla puanı aldı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo, Oklahoma City Thunder oyun kurucusu ve sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Shai Gilgeous-Alexander, Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic, Cleveland Cavaliers oyun kurucusu Donovan Mitchell ve Boston Celtics forveti Jayson Tatum, 2024-2025 sezonu ilk 5'ine seçildi.

MITCHELL DIŞINDAKİ OYUNCULARA 500'ER PUAN

NBA'de sezonun en iyi oyuncularını 100 kişiden oluşan küresel medya paneli seçti. Gilgeous-Alexander, Antetokounmpo, Jokic ve Tatum, 500'er puan alırken, Mitchell ise 414 puan topladı.

ALPEREN ŞENGÜN 10 PUANLA KAÇIRDI

Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, sezonun en iyi ilk 3 takımını oluşturan toplam 15 ismin yer aldığı listeye giremeyenlerr arasında en fazla puanı toplayan oyuncu oldu. NBA'de 2024-2025 sezonu üçüncü ilk 5'ine son sırada seçilen James Harden, 68 puan alırken; Alperen'e 58 puan verildi.

Aldığı 68 puanla 15'inci sırada bulunan Harden, sezonun üçüncü ilk 5'ine seçildi. Alperen ise 58 puanla 16'ncı sırada yer alarak, sezonun en iyi 3 takımı ilk 5'ine giremedi.

NBA'de 2024-2025 sezonu 2'nci takımında şu oyuncular yer aldı:

Jalen Brunson (New York Knicks)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

LeBron James - (Los Angeles Lakers)

Evan Mobley - (Cleveland Cavaliers)

NBA'de 2024-2025 sezonu 3'üncü takımı şu isimlerden oluşuyor:

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)​​​​​​​

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

James Harden (Los Angeles Clippers)