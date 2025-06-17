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Neymar için flaş iddia! Süper Lig ekibi devreye girdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Neymar için flaş iddia! Süper Lig ekibi devreye girdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü yıldız Neymar’ın adı Trendyol Süper Lig ekipleriyle anılmaya başladı. Avrupa’nın yanı sıra Türkiye’den de talipler var.

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin en dikkat çeken iddiası Brezilya'dan geldi. Give Me Sport'un haberine göre, yıldız futbolcu Neymar için hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den tekliflerin olduğunu iddia edildi.

Neymar için flaş iddia! Süper Lig ekibi devreye girdi - 1. Resim

Santos'la sözleşmesi sona eren ve henüz yeni kontrata imza atmayan Neymar'ın kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, oyuncunun da Santos'ta kalma niyetinde olduğu kaydedildi.

Neymar için flaş iddia! Süper Lig ekibi devreye girdi - 2. Resim

Brezilyalı süperstar için Avrupa'dan bazı kulüplerin yanı sıra Türkiye'den de birkaç Süper Lig ekibi nabız yokladı. Hangi kulüplerin devrede olduğu henüz netlik kazanmadı.

Geçtiğimiz sezon sakatlık dönüşü Santos formasıyla 12 resmi maça çıkan Neymar, 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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