Neymar sahada hüngür hüngür ağladı, teknik direktör kovuldu! "Utanç verici, tam bir rezalet"

İspanyol devi Barcelona'da 4, Fransız ekibi Paris Saint Germain'de 6 sezon başarıyla forma giyen ve bir zamanlar dünyanın en futbolcuları arasında gösterilenNeymar, 17 Ağustos'ta Santos formasıyla Vasco de Gama karşısında kariyerindeki en ağır yenilgiyi tattı.

TEKNİK DİREKTÖR HEMEN GÖREVDEN ALINDI

Brezilya 1'inci Ligi'nde 15'inci sırada bulunan Santos, sahasında Vasco de Gama'ya 6-0 kaybetti. Neymar, teknik direktör Cleber Xavier'in görevden alınmasına neden olan farklı skorun ardından saha ortasında gözyaşı dökerken; takım arkadaşları ve rakip oyuncu Philippe Coutinho, Brezilyalı yıldızı teselli etmeye çalıştı.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAMIŞTIM"

Takımının performansını eleştiren Neymar, "Bu utanç verici, tam bir rezalet! Performansımızdan dolayı çok hayal kırıklığına uğradım. Taraftarların protesto etme hakkı var, bizi hakaretlerle ya da beddualarla eleştirebilirler ama şiddet olmamalı. Çok büyük bir utanç hissediyorum. Hayatımda böyle bir şey yaşamamıştım. Santos formasıyla böyle bir maç oynamak utanç verici. Herkes başını öne eğmeli, evine gidip ne yapmak istediğini düşünmeli" ifadelerini kullandı.

21 MAÇTA 6 GOL

Küme düşme hattına yaklaşan Santos'ta bu sezon 21 karşılaşmada mücadele eden Neymar, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bir maçta kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen 33 yaşındaki yıldız, sakatlıklar sebebiyle 7 maçı kaçırdı.