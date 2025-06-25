Neymar'dan 6 aylık imza! Merakla bekleniyordu...

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Santos ile bu ay sonunda bitecek olan sözleşmesini 6 aylığına uzattı.

Son dönemde adı Süper Lig ekipleriyle anılan yıldız futbolcu Neymar'ın geleceği netleşti. 31 Ocak 2025'ten bu yana futbola başladığı kulüp olan Santos'un formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı takımda kalacak.

Yıldız isim, 30 Haziran'da bitecek olan mukavelesini 6 aylığına uzattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sözleşmenin sonunda 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

"BURASI BENİM EVİM"

İmza törenini ardından açıklama yapan Neymar, şunları söyledi:

"Burada kaldığım için çok mutluyum. Burası benim evim. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

TEK HEDEFİ DÜNYA KUPASI

Öte yandan Brezilya basını, Neymar'ın tek hedefinin Dünya Kupası olduğunu iddia etti.

Bu doğrultuda yıldız oyuncunun 2026'da gerçekleşecek FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı ile mücadele edebilmek adına Brezilya'da kaldığı ve formda bir şekilde turnuvaya gitmek istediği dile getirildi.

İŞTE MAAŞI

Globo'nun haberine göre; Aralık 2025'e kadar futbola başladığı kulüpte kariyerine devam edecek olan Brezilyalı süperstar, bu süreçte 700 bin euro kazanacak. Brezilya macerasında geçtiğimiz sezon 14 maça çıkan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.