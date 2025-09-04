Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Neymar'a tanımadığı isimden bir milyar dolarlık miras piyangosu

Neymar'a tanımadığı isimden bir milyar dolarlık miras piyangosu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Spor Haberleri

Brezilya'da kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir iş insanının, noter huzurunda tüm mirasını yıldız futbolcu Neymar'a bıraktığı ileri sürüldü. Mirasın gayrimenkuller, şirket hisseleri ve farklı yatırımları kapsadığı belirtilirken yıldız isimden henüz bir doğrulama gelmedi.

Brezilya'da kimliğini açıklamak istemeyen bir iş insanı, vasiyetnamesinde Santos'un 33 yaşındaki futbolcusu Neymar'ı mirasçı olarak belirledi ve kararın gerekçesini açıkladı. 

MİRASIN KAPSAMI ÇOK BÜYÜK

CNN Brezilya'nın aktardığı bilgilere göre; Rio Grande do Sul eyaletinde yaşayan bir iş insanı, vasiyetini 12 Haziran 2025 tarihinde Porto Alegre'deki 9. Noterlik'te iki tanık ve bir yetkili huzurunda resmi olarak kayda geçirdi ve Neymar'ı tek yararlanıcı olduğu belirledi. Mirasın toplam değeri açıklanmazken yerel kaynaklar vasiyetin gayrimenkuller, şirket hisseleri ve farklı yatırımları kapsadığını ve yaklaşık bir milyar doları bulduğunu ileri sürdü.

Neymar'a tanımadığı isimden 1 milyar dolarlık miras piyangosu - 1. Resim

"KENDİMİ NEYMAR'LA ÖZDEŞLEŞTİRİYORUM"

Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen iş insanı, kendini Neymar'la özdeşleştirdiğini belirterek "Neymar'ı seviyorum ve kendimi onunla çok özdeşleştiriyorum. Ben de iftiralarla uğraşıyorum, aileme bağlıyım. Onun babasıyla olan ilişkisi bana rahmetli babamı hatırlatıyor ve en önemlisi, çıkarcı biri değil. Günümüzde böyle kişiler oldukça nadir." sözleriyle kararını gerekçelendirdi.

"HAYAT ÖYKÜSÜ BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini de belirten iş insanı, Neymar'ın hayat öyküsünün kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Neymar'a tanımadığı isimden 1 milyar dolarlık miras piyangosu - 2. Resim

NEYMAR CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Brezilyalı yıldızın basın ofisi, konuya ilişkin herhangi bir bilgilendirme almadıklarını açıkladı. 

Öte yandan ABD merkezli Sportico portalına göre ise Neymar'ın serveti halihazırda 1,01 milyar dolar seviyesini bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

