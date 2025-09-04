Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Asensio transferinin perde arkası! Astronomik teklifleri geri çevirdi: Sebebi ortaya çıktı

Asensio transferinin perde arkası! Astronomik teklifleri geri çevirdi: Sebebi ortaya çıktı

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'den Marco Asensio'yu renklerine bağladı. Suudi Arabistan ve Katar'dan astronomik teklifler aldığı belirtilen İspanyol futbolcunun, sarı-lacivertlileri seçme nedeni ortaya çıktı.

Real Madrid formasıyla 3'er defa Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu yaşayan, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı forması giyen Marco Asensio, Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanya basınından Marca, 29 yaşındaki yıldızınParis Saint-Germain'den sarı-lacivertlilere transfer sürecinin perde arkasını yazdı.

"HEDEFİ PARA DEĞİL"

Ünlü spor gazetesinde yer alan haberde, güncelpiyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Asensio'nun astronomik teklifleri reddettiği vurgulandı."Asensio, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen çok daha yüksek maddi teklifleri geri çevirmekte tereddüt etmedi. Çünkü hedefi para değil, futbol kariyerini yeniden ayağa kaldırmaktı" değerlendirmesi yapıldı.

"ASENSIO FARKLI BİR YOL SEÇTİ"

Söz konusu haberde; 29 yaşındaki oyuncunun yeniden İspanya Milli Takımı'na dönebilmesi için Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon geçirmesi gerektiğini bildiği,bu nedenle tercihini sportif rekabetten yana kullandığı aktarıldı."Birçok ünlü futbolcunun öncelikle para odaklı, egzotik destinasyonları tercih ettiği dönemde, Asensio farklı bir yol seçti;rekabet etmek, taraftarların tutkusunu hissetmek ve kendini uluslararası arenada yeniden ön plana çıkarmak" ifadeleri kullanıldı.

