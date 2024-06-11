Nihat Kahveci, Milli Takım'ın stoper hattına ateş püskürdü! 'Sana Türk duvarı dedik'

Milli Takım'ın efsane futbolcusu Nihat Kahveci, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya kaybeden Türkiye'yi değerlendirdi. Stoper hattına ateş püsküren Kahveci, EURO 2024 öncesi teknik direktör Montella'ya çağrıda bulundu.

Efsane futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın Polonya'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi.

Kontraspor Youtube kanalında konuşan Kahveci, Milli Takım'ın stoperlerine sert tepki gösterdi. İşte Nihat Kahveci'nin yorumları:

GENLERİMİZDE OLMAMASI GEREKEN ŞEYLER OLDU

"Milli formayı giymek bu kadar kolay değil. 80-85 milyon insan ekran başında bir şey bekliyor ama bazıları moralimizi bozuyor. Genlerimizde olmaması gereken şeyler oldu. Yenmemesi gereken goller yendi."

STOPER HATTINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

"Merih! Sana 'Türk Duvarı' dedik. Nerede o Merih? Arabistan'a gittikten sonra yoksun. Şu anda ilk 11 oynayamaz. Samet! Fenerbahçe'de hocanı yaktın, Panathinaikos'ta Fatih Terim'i yaktın. Bugün de kötüydün."

MAZERET KABUL ETMİYORUM

"Montella'ya sesleniyorum, hiçbir teknik direktöre seslenmem. Bana, 'Portekiz'e karşı oynuyorum defans önemli' yok, 'Gürcistan'a karşı oynuyorum çok kalabalık' yok mazeret kabul etmiyorum. Arda Güler'i yazıp etrafını dolduracaksın. Bak bu net. Arda Güler bugünkü oyununu alıp tunuvaya taşırsan turnuvanın yıldızı olursun. Real Madrid'e gidersin bile diyemiyoruz. Real Madrid'in oyuncusu uzaya gidecek.

Hakan Çalhanoğlu'nun performansını beğendim. Attığı paslarla klasını konuşturdu. İlk yarıdaki en iyi isim Çalhanoğlu'ydu bana göre."

YERDEN YERE VURMAYA GEREK YOK

"Semih ilk kez 11 oynadı. Rakip Polonya, sert takım. Kenar oyuncuları çok beslemedi ama Semih de hareketli değildi. Biraz tedirgin gördüm. Bugünkü performansı hayal kırıklığıydı. Yerden yere vurmaya gerek yok."