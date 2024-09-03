Nijeryalı Victor Osimhen Galatasaray'ın 206. yabancı oyuncusu oldu

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ile Senegalli Ismail Jakobs'un transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 206'ya yükseldi.

Galatasaray, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 201 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfere geçen sezon kadrosunda bulunan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, Danimarka'nın Kopenhag takımından 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert ve İngiltere'nin Norwich City takımından Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'yı renklerine bağladı.

Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs transferleriyle 206'ya çıktı.

OSİMHEN, 2023'TE EN İYİ AFRİKALI FUTBOLCU SEÇİLMİŞTİ

İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, 2023 yılında en iyi Afrikalı futbolcu ödülünü almıştı.

Nijeryalı oyuncu, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen ödül töreninde 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.

Ayrıca Osimhen, FIFA tarafından verilen 2023 yılının futbolcusu ve 2023 "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünün adayları arasında da gösterilmişti.

VİCTOR OSİMHEN, GALATASARAY'IN 6. NİJERYALI FUTBOLCUSU OLDU

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayı terleten altıncı Nijeryalı futbolcu olacak.

Galatasaray'da daha önce Nijeryalı futbolculardan Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo forma giydi.

Osimhen, kulüp tarihinin 6. Nijeryalı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

OSİMHEN'İN PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON AVRO

Victor Osimhen, Transfermarkt verilerine göre 100 milyon avro değere sahip.

Fransız ekibi Lille'den İtalyan takımı Napoli'ye 2020 yılında transfer olan Nijeryalı golcü, Transfermarkt'taki 100 milyon avroluk değeriyle dünyanın en değerli forvet oyuncuları arasında yer alıyor.

SENEGALLİ FUTBOLCU SAYISI 4

Fransız ekibi Monaco'dan transfer edilen Ismail Jakobs, Galatasaray tarihindeki dördüncü Senegalli futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılılarda daha önce Senegalli oyuncular Mohamed Sarr, Badou Ndiaye ve Mbaye Diagne forma giymişti.

TÜRK ASILLI YABANCILAR

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

GALATASARAY'IN YABANCI FUTBOLCULARI

Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 25 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski Romanya 15 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan Fransa 10 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele Almanya 9 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn Hollanda 7 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt Arjantin 7 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi Kolombiya 7 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez Portekiz 6 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira Nijerya 6 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen İsviçre 6 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic Fildişi Sahili 6 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier Belçika 5 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi İspanya 5 Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi İsveç 4 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz Uruguay 4 Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira Demokratik Kongo Cumhuriyeti 4 Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu Senegal 4 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs Norveç 3 Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö Fas 3 Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech Danimarka 3 Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo Cezayir 2 Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli ABD 2 Brad Friedel, DeAndre Yedlin İtalya 2 Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo Sırbistan 1 Sasa Ilic İran 1 Naser Sadeghi Surinam 1 Ulrich Watson Litvanya 1 Gintaras Stauce Zimbabve 1 Norman Mapeza Galler 1 Dean Saunders İsrail 1 Haim Revivo Kuzey Makedonya 1 Goran Pandev Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson Yunanistan 1 Konstantinos Mitroglou Gabon 1 Mario Lemina Mısır 1 Mustafa Muhammed Şili 1 Erick Pulgar Avusturya 1 Yusuf Demir Kosova 1 Milot Rashica Kanada 1 Samuel Adekugbe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.