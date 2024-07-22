Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu ile görüştü

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 22 Temmuz 2024 11:53 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 12:06 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu için Okan Buruk kararını verdi. İspanya ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan milli futbolcu ile görüşen Buruk, deneyimli oyuncusunu takımda tutmak istiyor.