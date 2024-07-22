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Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu ile görüştü

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Okan Buruk Galatasaray&#039;dan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu ile görüştü

Spor Haberleri

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu için Okan Buruk kararını verdi. İspanya ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan milli futbolcu ile görüşen Buruk, deneyimli oyuncusunu takımda tutmak istiyor.

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Suudi Arabistan ve Avrupa'nın önemli takımlarının radarında olan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak ediliyor.

Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu ile görüştü - 1. Resim

OKAN BURUK DEVREYE GİRDİ

Sarı-kırmızılı ekipten ayrılmak isteyen milli futbolcu için Okan Buruk devreye girdi.

Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu ile görüştü - 2. Resim

İspanyol ekibi Real Sociedad'ın ciddi şekilde ilgilendiği Kerem'le görüşen Buruk, oyuncusunu bırakmak istemiyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu ile görüştü - 3. Resim

Milli futbolcu geçen sezon Galatasaray formasıyla 54 maça çıktı ve 15 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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