Okan Buruk kendi isim vermedi ama taraftar 4 yıldızı tahtaya yazdı! Galatasaray'da 4-1'in bedeli ağır olacak

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilen Galatasaray'da Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları dikkat çekti. Farklı mağlubiyeti 10 kişi kalmalarına ve basit top kayıplarına bağlayan Buruk İngiliz hakemi beğenmezken, 90 dakikanın ardından Sarı Kırmızılı taraftarların 4 futbolcuya tepki göstermeleri ise büyük ilgi uyandırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

SUSUN DA KONUŞALIM

Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısının başladığı sırada Çek basın mensuplarına tepki gösterdi. 50 yaşındaki teknik adam, "Sizi alalım buraya siz konuşun isterseniz! Sussunlar da konuşalım!" şeklinde konuştu. İşte Okan Buruk'un diğer açıklamaları...

ÇOK TOP KAYBETTİK

Kendi seviyemizin altında oynadık. Sparta Prag çok mücadele etti ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı daha iyiydik. 1-0 sonrası 1-1'i yakaladık. Pozisyonlarımız var. Ancak maç boyunca en büyük sıkıntımız top kayıplarıydı. Galatasaray seviyesine yakışmayan basit top kayıpları yaptık.

İki maçta da en büyük sıkıntımız, 10 kişi kalmak oldu. Bugün yediğimiz gol de rakibi oyunun daha çok içine soktu. Günün sonunda kaybettik. Maçın genelinde kendi oyunumuzun çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar.

BOEY KULÜP İÇİN MANTIKLI BİR AYRILIK OLDU

Sacha Boey transferin son günlerinde gitti, bu beklediğimiz bir şey değildi. Ancak kulüp için mantıklı bir ayrılık oldu. Yerine transfer yaptık. Yerine transfer yaptık ama oyuncumuz sakatlandı. Angelino için kafamızda karar vardı ama göndermeden oyuncu alamazsınız. Gidişi geç oldu ve yerine hamle yapmak için son güne kadar çaba harcadık.

MAĞLUBİYETİN SORUMLUSU BENİM

Başkanımız ve yönetim elinden geleni yaptı. Derick Köhn'ü transfer kapandıktan sonra aldık. İlk maçta da benzer 11 ile oynadık. İlk yarı sağ ve sol bekte sorun yaşamadık. Kaan Ayhan sakat sakat oynuyor ve bu durum performansını etkiliyor. Bek olarak yedeğimiz de yok. Bu bir takım oyunu. Kaybetmemizin nedeni bek oyuncuları değil. Takım olarak kaybettik. Sorumlusu benim. Birçok mevkii kötü oynadı. Teknik adam sorumlusudur.

EN KRİTİK NOKTA 10 KİŞİ KALMAMIZ

Bireysel performansların kötü olacağı durumda değildik. Buraya moralli geldik. Son Ankaragücü maçında herkesin bireysel performansı yüksekti. Bu maçta iyi değildik, bazen bu olabiliyor. Oyunu oturtamamaktan olabilir. Her oyuncuma güveniyorum ve bundan sonra da en iyisini yapacaklarını biliyorum. Bizim için kötü bir gündü. 10 kişi kalmak, en kritik nokta oldu. 11'e 11'de iyi oynamasanız bile sonuna kadar götürebilirdik. Eksik kaldık ve bu kötü oyunumuzla birleşti, elenmemizin sebebi bu oldu.

Hedefimiz Süper Ligi, Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazanmak. Bu oyunla zaten Avrupa'da çok daha yukarı gidebilir miydik, gidemez miydik? Bunu kendi içimizde tartışmamız gerekiyor. Bu oyun bize bundan sonrası için yetmezdi.

HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLDİK

Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde benzer kötü hakem yönetimleri yaşadık. Bu maçta da hakem yönetiminden memnun değiliz. Nedenini bilmiyoruz ama genel olarak hep kötü hakem performanslarına denk geldik. Premier Lig hakeminden daha iyi performans bekliyorsunuz. Ancak formda değildi.

HARASLİN'İ TEBRİK ETTİM

Maç sonu yaşanan olaylar bize yakışmadı, yaşananlardan dolayı özür dilemek istiyorum. Maç içerisinde bir gerginlik oldu. Lukas Haraslin de soyunma odasında yanımıza geldi, özür diledi. Ben de ona sarıldım ve tebrik ettim. Maç sonunda yaşanan karışıklık nedeniyle özür dilemek istiyorum. Dördüncü hakem görevini maç içerisinde yapsaydı, bunlar olmazdı.

Ayrıca Sparta Prag - Galatasaray maçından sonra Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu ve İcardi'nin son derece başarısız performansları sert eleştirileri de beraberinde getirdi.