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    • Haberler > Spor > Okan Buruk, Tadic'in 'gencini' buldu! Zaha ve Kerem Aktürkoğlu ayrılırsa 'B' planı hazır

    Okan Buruk, Tadic'in 'gencini' buldu! Zaha ve Kerem Aktürkoğlu ayrılırsa 'B' planı hazır

    Düzenleyen: / Kaynak: Sporx
    - Güncelleme:
    Okan Buruk, Tadic&#039;in &#039;gencini&#039; buldu! Zaha ve Kerem Aktürkoğlu ayrılırsa &#039;B&#039; planı hazır

    Spor Haberleri  / Sporx

    Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Okan Buruk'un, Juventus'ta oynayan 31 yaşındaki Sırp yıldız Kostic için devreye girdiği öğrenildi.

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, Juventus'ta gözden düşen Sırp yıldız Filip Kostic'i gündemine aldı.

    JUVENTUS KOSTİC'İ SATABİLİR

    İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Juventus'ta bu sezonki performansıyla geçtiğimiz sezonu aratan Filip Kostic, yaz transfer döneminde kulüp için dokunulmaz bir oyuncu olmaktan çıkacak.

    Okan Buruk, Tadic'in 'gencini' buldu! Zaha ve Kerem Aktürkoğlu ayrılırsa 'B' planı hazır

    Geçtiğimiz sezonki performansının uzağında kalan Kostic için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Juventus yönetiminin Sırp yıldız için 9-10 milyon euro civarında bir bonservis geliri beklediği ifade edildi.

    BONSERVİS BEDELİ 9-10 MİLYON EURO CİVARDINDA

    Öte yandan haberde Galatasaray'ın Kostic'in durumunu yakından takip ettiğine yer verilirken, Juventus'un Kostic için belirlediği 9-10 milyon euro'luk bonservis ücretinde ısrarcı olduğuna yer verildi.

    KOSTİC TADİC'İN GENÇ HALİ

    31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 24 maçta 4 asist kaydetti. Kariyerinde Groningen, Stuttgart, Hamburg, E.Frankfurt ve Juventus formaları giyen Kostic 2016-17 sezonunda şu anda Samsunspor'u çalıştıran Gisdol ile birlikte çalışmıştı. Kostic oyun stili ve tarzıyla vatandaşı Tadic'e benzerken, Kerem Aktürkoğlu ile Zaha'nın ayrılma durumunu göz önünde bulunduran Okan Buruk'un Kostic'e son derece sıcak baktığı bildirildi.

    Okan Buruk, Tadic'in 'gencini' buldu! Zaha ve Kerem Aktürkoğlu ayrılırsa 'B' planı hazır

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sporx
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