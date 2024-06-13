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Okan Buruk'tan yönetime forvet raporu! Fenerbahçe'nin eski golcüsü Berisha Galatasaray'ın gündeminde

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Okan Buruk&#039;tan yönetime forvet raporu! Fenerbahçe&#039;nin eski golcüsü Berisha Galatasaray&#039;ın gündeminde

Spor Haberleri

Galatasaray, Mauro Icardi'ye alternatif olabilecek bir forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Mergim Berisha'nın transfer edilmesi için yönetime rapor verdi.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, bütün kulvarlarda yarışabilmek için geniş bir kadro kurmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda transfer çalışmalarına başladı. Forvet bölgesinde Mauro Icardi'ye alternatif üretmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mergim Berisha'yı gündemine aldı.

Okan Buruk'tan yönetime forvet raporu! Fenerbahçe'nin eski golcüsü Berisha Galatasaray'ın gündeminde - 1. Resim

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Mynet'in haberine göre; Mergim Berisha'yı çok beğendiğini ifade eden Okan Buruk, Alman golcünün kiralanması için Galatasaray yönetimine rapor sundu. Icardi'nin arkasında güçlü bir forvet rotasyonu oluşturmak isteyen Okan Buruk bu talebini yönetime iletti.

Okan Buruk'tan yönetime forvet raporu! Fenerbahçe'nin eski golcüsü Berisha Galatasaray'ın gündeminde - 2. Resim

EURO 2024 BEKLENECEK

Bu talebi olumlu karşılayan Dursun Özbek yönetimi, Berisha'nın transferi için EURO 2024'ün bitmesini bekleyecek ve pazarlıklara başlayacak.

Düzenleyen:  - Spor
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