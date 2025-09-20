Okan Buruk'un ağabeyi Fuat Buruk'tan 5-1 açıklaması: Bin maçta bir defa olur!

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ne hüsranla başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un ağabeyi Fuat Buruk, Almanya'daki 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetini "istisnai" olarak değerlendirdi.

"2'NCİ GOLÜ BULSAK ÇOK FARKLI OLURDU"

Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Fuat Buruk, "2'nci golü bulsak çok farklı olurdu. Ya da ilk yarıyı 1-1, 2-1 bitirsek yine çevirirdik. Arka arkaya gelen goller ve 3-1 moral bozukluğu oluşturdu. Böyle bir şey bin maçta bir kez olur. Bu iyi olmayan başlangıçtı" dedi.

"BU DERS OLSUN"

Geçtiğimiz sezon başındaki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisini hatırlatan Okan Buruk'un ağabeyi, "Galatasaray bunun altından kalkar. Bu bir ders olsun. Binde bir olur. Üzülmek bir şeyi değiştirmez. Okan Buruk daha çok çalışacak, futbolcular daha çok çalışacak. Geçen sezon başında aynı şey olmuştu. Galatasaray, Beşiktaş'a farklı yenilmişti ama sonrasında harika bir sezon geçirdi" ifadelerini kulandı.

"TÜRK TAKIMLARININ GENEL SORUNU"

Frankfurt maçı sonrası kardeşiyle konuşmadığını belirten Fuat Buruk, "Frankurt maçından sonra konuşmadık. Genelde maçlardan sonra konuşmayız ama bir araya geldiğimizde ağırlıklı konumuz futbol olur. Türk takımlarının genel sorunu sezon başını iyi yapamamaları. Az maç yaparak sezona başlıyorlar, bazı oyuncular performans sorunu yaşıyor ya da geç gelenler oluyor. Bazı oyuncular hazır olamayabiliyor. Bu nedenle takımlarımız bocalıyor" sözlerini sarf etti.