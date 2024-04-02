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Haberler > Spor > Okan Buruk'un iç sahada bileği bükülmüyor! Lucescu'nun rekorunu tarihe gömdü

Okan Buruk'un iç sahada bileği bükülmüyor! Lucescu'nun rekorunu tarihe gömdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Buruk&#039;un iç sahada bileği bükülmüyor! Lucescu&#039;nun rekorunu tarihe gömdü

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Hatayspor engelini tek golle aştı. İç sahada üst üste 19. maçını kazanan Okan Buruk, Lucescu'ya ait rekoru kırdı.

Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta karşılaşmasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü Mauro Icardi kaydetti.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray, Hatayspor galibiyetiyle birlikte iç sahada son 19 maçını kazandı. Okan Buruk böylelikle Mircea Lucescu'ya ait olan iç sahada 18 maçla en çok galibiyet alan teknik direktör rekorunu kırdı.

Sarı kırmızılılar bu süreçte geçen sezon 3, bu sezon 16 iç saha maçını kazandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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