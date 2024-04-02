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Haberler > Spor > Olaylı maçın hakemine sürpriz görev! Bu kez sahada değil

Olaylı maçın hakemine sürpriz görev! Bu kez sahada değil

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Olaylı maçın hakemine sürpriz görev! Bu kez sahada değil

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tartışmaların hedefi olan Halil Umut Meler, bu hafta yeniden görev aldı. Halil Umut Meler, 31. haftada İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçında görev yaptı.

Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kararlarıyla tartışılan Halil Umut Meler, bu haftada görev aldı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın sonunda yaşanan olaylar günlerdir gündemden düşmüyor.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Olaylı maçın hakemi olan Halil Umut Meler, 31. haftada İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçında görev yaptı.

Günün diğer maçlarının VAR hakemleri:

Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Alper Ulusoy
Bitexen Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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