Olaylı maçın hakemine sürpriz görev! Bu kez sahada değil
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tartışmaların hedefi olan Halil Umut Meler, bu hafta yeniden görev aldı. Halil Umut Meler, 31. haftada İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçında görev yaptı.
Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kararlarıyla tartışılan Halil Umut Meler, bu haftada görev aldı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın sonunda yaşanan olaylar günlerdir gündemden düşmüyor.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Olaylı maçın hakemi olan Halil Umut Meler, 31. haftada İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçında görev yaptı.
Günün diğer maçlarının VAR hakemleri:
Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Alper Ulusoy
Bitexen Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi