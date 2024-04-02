Olaylı maçın hakemine sürpriz görev! Bu kez sahada değil

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Nisan 2024 18:46 - Güncelleme: 2 Nisan 2024 19:14 - Güncelleme:

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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tartışmaların hedefi olan Halil Umut Meler, bu hafta yeniden görev aldı. Halil Umut Meler, 31. haftada İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçında görev yaptı.