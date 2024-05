Olcay Şahan teknik direktörlüğe ilk adımını attı! İzmir ekibinin başına geçti

Eski futbolcu Olcay Şahan, TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü oldu. İzmir ekibi, Olcay Şahan ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu’da teknik direktörlük görevine Olcay Şahan’ın getirildiği açıklandı. Sezonun bitiminde Teknik Direktör Atilla Küçüktaka ile yollarını ayıran İzmir ekibi, Olcay Şahan ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın yanı sıra A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler hazır bulundu.

ALTINORDU’YU AİT OLDUĞU YERE TAŞIYACAĞIZ

Altınordu’nun yeni Teknik Direktörü Olcay Şahan şöyle konuştu: "Başkanımıza bana güvendiği için teşekkür ederim. Altınordu, zorlu bir süreçten geçti. Uzun yıllar mücadele ettiği 1. Lig’den 2. Lig’e düştüler. Başkanımla yaptığımız görüşmelerde bu takımı kesinlikle ait olduğu yere, bir üst lige çıkarmak istediğimizi konuştuk. Başkanımızın da dediği gibi kendi sisteminden yetişen oyuncuları ile birlikte Süper Lig’e kadar kendi oyuncuları ile oynayıp sonrasında birçok futbolcusunu Avrupa’ya gönderme hedefindeyiz. Yıllarca Futbol oynadığım dönemlerde her zaman genç oyunculara önem verdim. Son iki sezondur da 2. Lig’de futbol oynamamın tek nedeni futbol hayatımda gerek Türkiye’de gerekse Almanya’da en dipten en zirveyi gördüm. Hocalık düşüncesine girdiğim an itibarıyla karar verdim. 2. Lig’de oynamam lazım. 2. Lig’de oynamasaydım İnşallah Süper Lig’de de hocalık yapacağım günler de gelecek .2. Lig’den bir oyuncuya tenezzül etmezdim, aramazdım ne var dedim. Burada 2. Lig’de oynadıktan sonra gördüm ki bu ligden Süper Lig’e, Avrupa’ya gidecek potansiyelde oyuncular var. Bu konuda Altınordu zaten bir numara. Kulübümüz kendi sisteminden yetiştirdiği birçok oyuncuyu yurt dışına gönderdi. Ben bu heyecanı bu isteği her şeyi mücadele ederek geldiğim için gençlere destek vererek bu tercihi yaptım. Maddi anlamda fazla konuşmadık. Ben başarıya açım. Geçen sezon Ankaraspor’da aynı şekilde gençlere önem verdim. Burada hedefe gitmek istiyorum. Avrupa’nın sayılı kulüplerinde olan tesislere sahibiz. Burada potansiyel bu lig değil, bu takımın kesinlikle üst ligde olması lazım. Kendime inanıyorum ve güveniyorum. Bu ekiple birlikte başarılı olacağız."