Galatasaray, Gürcü oyuncunun peşinde! Aslan'da yeniden Mikautadze

Sarı kırmızılılar, Barış Alper’in Avrupa’ya transfer olması durumunda yerini Mikautadze ile doldurma kararı aldı. Barış’tan gelecek para bu transfere kullanılacak…

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Leroy Sane transferiyle ses getiren Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, takımın yıldızı Barış Alper’in ayrılması hâlinde yerine Gürcü oyuncu Gerogres Mikautadze’nin alınmasını istedi.

Barış Alper’e gösterilen yoğun talep üzerine B planı olarak düşünülen Gürcü oyuncuyu Okan Buruk geçen sezon da istemişti. Barış Alper, geçen sezon ara transfer döneminde West Ham’dan teklif almış, ancak Buruk ve yönetimin “Şampiyon olalım, öyle gidersin” telkinleri üzerine takımda kalmayı kabul etmişti.

LYON'LA TEMASLAR BAŞLADI

Yönetimden görüşmeler yapmak için izin isteyen Barış Alper’in menajerinin bir iki kulüple temas hâlinde olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılıların millî yıldızdan beklentisi en az 25 milyon avroluk bonservis getirisi. Eğer Barış Alper’e bu civarda bir teklif gelirse değerlendirmeye alınacak. Alternatif olarak Mikautadze ile görüşmeler başladı. Okan Buruk’un, her iki kanat ve santrafor olarak görev yapabilen Gürcü oyuncu için, Lyon’la temasa geçtiği öğrenildi. Lyon’un içinde bulunduğu mali durum, Mikautadze için Galatasaray’ın elini güçlendiriyor.

GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla 47 resmî maça çıkan Georges Mikautadze, 17 gol atıp 11 de asist yaptı. Piyasa değeri 22 milyon avro olarak gösterilen Gürcü oyuncu Galatasaray’ın dışında Premier Lig ekiplerinin de radarında bulunuyor.